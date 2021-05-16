У Верховній Раді з 17 травня розпочнуться пленарні засідання після вихідних. Крім того, народні депутати можуть позачергово зібратися у четвер, 20 травня.

Парламентарі розглянуть законопроєкти про ринок землі, НАБУ та, ймовірно, питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Наразі народні обранці чекають на рішення коаліції. За словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, підписи на позачергове засідання для звільнення Степанова вже зібрали.

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Коаліція обіцяла схвалити всі необхідні законопроєкти-"маятники" для отримання міжнародної допомоги. У День Вишиванки буде довге позачергове засідання по МВФ та Макрофіну,

– розповів Железняк.

Головні законопроєкти, які розгляне Рада

18 травня:

продаж землі на аукціонах – законопроєкт №2195;

стимул для розвитку крафтових пивоварень – №5118, 5119.

19 травня:

скасування переведення годинників – №4201;

посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору – №4278, 4279;

заборона продажу ліків дітям – №5123 та альтернативний 5123-1;

зміни в індексації пенсій – №4668;

антитютюновий закон – №4358;

публікація поіменного голосування в місцевих радах – №4256;

створення ТСК по "вагнерівцях" – №4105;

військове капеланство – №4626.

20 травня:

аграрні законопроєкти.

21 травня: