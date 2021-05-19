Відповідне рішення 19 травня прийняв комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Про це розповів перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин.

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Що передбачає новий законопроєкт про НАБУ

Комітет рекомендував Раді прийняти його за основу,

– повідомив Юрчишин.

Згідно з проєктом закону, Кабмін зможе призначати та звільняти директора НАБУ. Крім того, кандидатів на цю посаду відбиратиме конкурсна комісія, яка складатиметься з 6 членів – 3 з яких обиратиме уряд, а ще 3 призначатиме з подання міжнародних партнерів.

Також нинішній директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме обов'язки до обрання його наступника.

Зверніть увагу! Проєкт закону №5459-1 про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України внесли Олександр Корнієнко, Давид Арахамія, Сергій Іонушас і Анастасія Родіна.

Коротка передісторія