За законопроект голосовали 2 июля, "за" были 269 народных избранников. Внесли в парламент документ еще в сентябре 2020 года.

Стоит прочитать Несериальный Чернобыль: катастрофа сознания, электричка на ЧАЭС и "золотой коридор"

Правонарушение криминализируют

Согласно документу, правонарушение исключат из кодекса об админнарушениях и криминализируют его. В Уголовный кодекс добавят новую статью.

За нарушение режима на территории радиоактивного загрязнения может грозить:

  • Штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.
  • Ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет.

Речь идет не только о самовольном проникновении в зону отчуждения, но и поселении там, вывозе, приобретении и сбыте вещей и продуктов питания оттуда.

Рада проголосовала за повышение пенсии чернобыльцам

Отметим, что 29 июня Верховная Рада проголосовала за повышение пенсий для чернобыльцев. Документ срочно передали на подпись спикеру Разумкову.

Ранее С начала 2021: на ЧАЭС остановилось "тление" масс ядерного топлива

Согласно закону, дополнительная пенсия за вред, который причинили здоровью и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца во время Чернобыльской трагедии будет выплачиваться полностью и не будет зависеть от других доходов.