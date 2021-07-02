За законопроект голосовали 2 июля, "за" были 269 народных избранников. Внесли в парламент документ еще в сентябре 2020 года.
Стоит прочитать Несериальный Чернобыль: катастрофа сознания, электричка на ЧАЭС и "золотой коридор"
Правонарушение криминализируют
Согласно документу, правонарушение исключат из кодекса об админнарушениях и криминализируют его. В Уголовный кодекс добавят новую статью.
За нарушение режима на территории радиоактивного загрязнения может грозить:
- Штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.
- Ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет.
Речь идет не только о самовольном проникновении в зону отчуждения, но и поселении там, вывозе, приобретении и сбыте вещей и продуктов питания оттуда.
Рада проголосовала за повышение пенсии чернобыльцам
Отметим, что 29 июня Верховная Рада проголосовала за повышение пенсий для чернобыльцев. Документ срочно передали на подпись спикеру Разумкову.
Ранее С начала 2021: на ЧАЭС остановилось "тление" масс ядерного топлива
Согласно закону, дополнительная пенсия за вред, который причинили здоровью и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца во время Чернобыльской трагедии будет выплачиваться полностью и не будет зависеть от других доходов.