За законопроект голосовали 2 июля, "за" были 269 народных избранников. Внесли в парламент документ еще в сентябре 2020 года.

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Правонарушение криминализируют

Согласно документу, правонарушение исключат из кодекса об админнарушениях и криминализируют его. В Уголовный кодекс добавят новую статью.

За нарушение режима на территории радиоактивного загрязнения может грозить:

Штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.

Ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет.

Речь идет не только о самовольном проникновении в зону отчуждения, но и поселении там, вывозе, приобретении и сбыте вещей и продуктов питания оттуда.

Обратите внимание! Сейчас штраф за это нарушение достигает лишь 340 гривен.

Рада проголосовала за повышение пенсии чернобыльцам

Отметим, что 29 июня Верховная Рада проголосовала за повышение пенсий для чернобыльцев. Документ срочно передали на подпись спикеру Разумкову.

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Согласно закону, дополнительная пенсия за вред, который причинили здоровью и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца во время Чернобыльской трагедии будет выплачиваться полностью и не будет зависеть от других доходов.