Верховная Рада изменила требования к судьям Конституционного Суда Украины. Парламентарии предусмотрели их в законопроекте №4535 о новых полномочиях поселковых старост.

В частности, народные депутаты внесли изменение в статью 11 Закона "О Конституционном суде Украины".

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Какие новые требования к судьям КСУ

Отныне судья КСУ должен соответствовать критерию политической нейтральности.

Это означает, что он не может принадлежать к политическим партиям или профессиональным союзам, публично проявлять привязанность к ним, а также участвовать в любой политической деятельности.

Судьей не могут назначить человека, который на день назначения имеет гражданство другого государства.

человека, Кроме того, судья Конституционного Суда не может совмещать свою должность.​

​В частности, с любой должности в органе государственной власти или органе местного самоуправления, органе профессионального юридического самоуправления, со статусом народного депутата, депутата Верховного совета Крыма, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета.

Также судья не может совмещать работу с другим представительным мандатом, с адвокатской деятельностью, с предпринимательской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять любую другую оплачиваемую работу или получать иное вознаграждение.

Исключением является осуществление преподавательской, научной или творческой деятельности и получение вознаграждения за нее.

Судья КСУ также не может входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, что имеет целью получение прибыли.

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Из закона убрали норму, по которой судьей не может быть человек, который на день назначения:

является членом или занимает должность в политической партии , другой организации, имеющей политическую цель или участвующей в политической деятельности;

, другой организации, имеющей политическую цель или участвующей в политической деятельности; является избранной на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат;

в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации или другой политической деятельности.

Это означает, что действующий нардеп может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.

К слову, этой нормы не было в редакции закона до первого чтения. Правку ставили в подтверждение, и ее поддержали в сессионном зале.

Обратите внимание! Верховная Рада 15 апреля также поддержала за основу законопроект, который предусматривает реформу Конституционного Суда. Документ переделали под выводы Венецианской комиссии.