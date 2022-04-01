Речь идет о законопроекте №7176 . Об этом заявил глава правления в ЦПК Виталий Шабунин.

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Иностранные наблюдатели не успеют добраться

Активист отметил, что сейчас не так просто за 2 дня попасть, например, со Львова в Харьков. Тем более невозможно за этот период добраться в Киев из Лондона или Вашингтона.

А это значит, что из наблюдательных советов вылетают независимые иностранные члены. Это давняя мечта, например Коломойского, которого надзорный Привата догоняет в Лондонском суде,

– сказал Шабунин.

Он добавил, что во время войны наблюдательные советы принимают решения онлайн. По его словам, иностранные члены гораздо более полезны за рубежом, чем физически на предприятии или на пути к нему.