Мовиться про законопроєкт № 7176. Про це заявив голова правління у ЦПК Віталій Шабунін.

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Іноземні спостерігачі не встигнуть добратись

Активіст зауважив, що зараз не так просто за 2 дні потрапити, наприклад, зі Львова до Харкова. Тим більше неможливо за цей період дістатися до Києва з Лондона чи Вашингтона.

А це значить, що з наглядових рад вилітають незалежні іноземні члени. Це давня мрія, наприклад, Коломойського, якого наглядова Привату доганяє в Лондонському суді,

– сказав Шабунін.

Він додав, що під час війни наглядові ради приймають рішення онлайн. За його словами, іноземні члени набагато корисніші за кордоном, ніж фізично на підприємстві чи в дорозі до нього.

До речі – Я б посперечався, хто з нас більший європеєць, – Шабунін про позицію Заходу: