Про це в ефірі 24 каналу повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, парламент має розглянути найпріоритетніші законопроєкти.
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Юрчишин: Маємо досвід 3-разового відкладення важливого
Юрчишин розповів, що на розгляді парламенту будуть різні закони. Мовиться лише про важливі та пріоритетні речі, які зараз потрібні під час воєнного стану в Україні.
Це будуть пріоритетніші закони найближчим засіданням, яке відбудеться в досяжній перспективі,
– сказав нардеп.
Зокрема, депутат відзначив, що насправді більш пріоритетними будуть законопроєкти, які стосуються:
- спрощенню роботи з перетину кордону гуманітарними вантажами;
- допомозі ЗСУ для виконання функцій захисту держави;
- сприяння бізнесу.
Проте, на думку народного обранця, важливо не знімати градус навколо питання Московського патріархату, колабораціонізму та заборони проросійських партій.
"Маємо досвід 3-разового відкладення важливих питань. Учетверте ми не можемо повторити цю помилку", – зазначив Юрчишин, натякаючи на часи проголошення незалежності України, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.
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