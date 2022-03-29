Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. він запевнив, що нардепи працюють у посиленому режимі.

Раніше "Проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", – Стефанчук про тих, хто втік

З міркувань безпеки засідання не висвітлюють

Зараз, на жаль, з міркувань безпеки не можна висвітлювати все, але ми у режимі фактично постійно діючої погоджувальної ради, розглядаємо перелік законів, які нам дає Кабмін, які надають народні депутати,

– додав Олександр Корнієнко.

Віцеспікер наголосив, що з початку війни Верховна Рада ухвалила близько 40 законів. Загалом, зауважив Корнієнко, робота стала кращою через згуртованість усіх політичних сил.

Низку законів ухвалили в першому читанні

За словами Корнієнка, є низка законів, які проголосували у першому читанні, отож ще тиждень потрібен на збір правок та їхнє опрацювання.

Радимо подивитись: зведення Генштабу станом на ранок 29 березня