Стефанчук запевнив, що останній місяць розставив усі крапки щодо самовизначення багатьох всередині України.

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"Проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших – не вийде!

– резюмував голова Верховної Ради.

Водночас він запевнив, що це не просто слова, оскільки на сьогодні вже прийнятий закон про колабораціонізм уже і він діє.

"І вибір тут простий. Кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї", – зауважив Стефанчук.

Глава парламенту висловив подяку тим народним депутатам, які, попри постійну небезпеку фізичної атаки з боку Росії, збираються у залі парламенту і підтримують важливі для країни рішення.

Перед нами сьогодні стоїть багато завдань, тому що країна воює, бореться, але й живе одночасно. Нам потрібно підтримувати боєздатність збройних сил, допомогти тим, хто вимушений був переселитися, вилікувати хворих і поранених, допомогти економіці працювати, забезпечувати робочі місця, потрібно сіяти зерно й пекти хліб. І потрібно ростити дітей,

– запевнив Руслан Стефанчук.

Сьогодні ми пишемо нашу історію, сьогодні ми будуємо майбутнє України.

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