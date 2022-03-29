Стефанчук заверил, что последний месяц расставил все точки по самоопределению многих внутри Украины.

Читайте также Мэр Балаклеи Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, – Синегубов

"Пророссийские ястребы", которые годами одевались в "голубей мира", незадолго до нападения или с первыми же взрывами бомб убежали к государству-агрессору или куда-нибудь с надеждой пересидеть. Хочу предостеречь их и других – не получится!

– резюмировал председатель Верховной Рады.

В то же время он заверил, что это не просто слова, поскольку на сегодняшний день уже принят закон о коллаборационизме и он действует.

"И выбор здесь простой. Каждый сейчас или отстаивает эту страну, или воюет против нее", – заметил Стефанчук.

Глава парламента выразил благодарность тем народным депутатам, которые, несмотря на постоянную опасность физической атаки со стороны России, собираются в зале парламента и поддерживают важные для страны решения.

Перед нами сегодня стоит много задач, потому что страна воюет, борется, но живет одновременно. Нам нужно поддерживать боеспособность вооруженных сил, помочь тем, кто вынужден был переселиться, вылечить больных и раненых, помочь экономике работать, обеспечивать рабочие места, нужно сеять зерно и печь хлеб. И нужно растить детей,

– заверил Руслан Стефанчук.

Сегодня мы пишем нашу историю, сегодня строим будущее Украины.