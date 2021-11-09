Соответствующий законопроект № 6297 с поправками в Государственный бюджет на 2021 год зарегистрировали 8 ноября. Текст документа обнародовали на сайте Верховной Рады.

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Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования,

– говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что решение побудит бизнес и наемных работников вакцинироваться от COVID-19.

Кроме этого, в соответствующем законопроекте также отмечается, что помощь выделят за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

Обратите внимание! По состоянию на 9 ноября 18 областей Украины находятся в красной зоне.

Поддержка бизнеса в красных зонах