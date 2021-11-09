Соответствующий законопроект № 6297 с поправками в Государственный бюджет на 2021 год зарегистрировали 8 ноября. Текст документа обнародовали на сайте Верховной Рады.
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Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования,
– говорится в пояснительной записке.
Ожидается, что решение побудит бизнес и наемных работников вакцинироваться от COVID-19.
Кроме этого, в соответствующем законопроекте также отмечается, что помощь выделят за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.
Поддержка бизнеса в красных зонах
- Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что сегодня поддержка бизнеса является важной. Прежде всего это касается тех регионов, где действует красная зона карантина.
- По словам главы государства, Министерство экономики уже разрабатывает законопроект, который касается поддержки предпринимателей в регионах с жесткими коронавирусными ограничениями.
- Уже в ближайшее время документ должны направить на рассмотрение в Верховную Раду.