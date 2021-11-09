Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 9 ноября. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Черкасщина переходит в красную зону карантина
По результатам Государственная комиссия решила установить с полуночи 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области,
– написал Немчинов.
Он вспомнил, что красный уровень эпиднебезопасности предусматривает ряд ограничений, в частности запрещенная работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и другие. Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Кстати, 8 ноября мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что с 15 ноября город может перейти в красную зону, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стабилизируется.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коротко о карантине в Украине
- С 8 ноября в красную зону карантина перешла Волынская область. Это случилось из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.
- По состоянию на 9 ноября в красной зоне находятся 17 областей. По данным ОП, первой оттуда может выйти Херсонщина.
- 8 ноября на областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что на всей территории Днепропетровщины с 11 ноября могут усилить карантинные ограничения.