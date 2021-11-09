Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 9 листопада. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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Черкащина переходить у червону зону карантину

За результатами Державна комісія вирішила встановити з опівночі 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області,

– написав Немчінов.

Він пригадав, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, зокрема заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів та інші. Проте обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

До речі, 8 листопада мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що з 15 листопада місто може перейти у червону зону, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не стабілізується.

Важливо! За минулу добу, 8 листопада, у Черкаській області зафіксували 813 випадків захворювання на COVID-19. Одужали – 463 особи, померли – 14 людей.



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