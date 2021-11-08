Наразі показники більш-менш, – мер

Якщо місто дійде до пікових показників, то жорсткі обмеження запровадять не раніше понеділка, 15 листопада. Про це відеозверненні заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Важливо За добу – понад 20 викликів: у Черкасах бригади медиків працюють в посиленому режимі

Якщо й буде введена червона зона, то вона буде з наступного тижня. Якщо ми підійдемо, то пікових показників, проведемо засідання комісії і через 2 дні рішення вступить в дію. Сьогодні показники в нас – більш-менш, сподіватимемося, що хвороба відступатиме,

– сказав міський голова.

Невдовзі у міських лікарнях розгорнуть нові COVID-ліжка. Крім того, міська рада схвалить виділення додаткових грошей на засоби захисту, ліки і надбавку медикам тих медзакладів, які не включені до списку ковідних лікарень. Адже у них потрапили пацієнти, у яких не одразу зафіксували COVID-19.

Дивіться відеозвернення мера Черкас:

Яка ситуація з коронавірусом у Черкаській області

За добу 8 жовтня коронавірусом в регіоні заразилися 243 людини.

5 листопада голова Черкаської ОДА Олександр Скічко казав, що в області збільшується кількість хворих. Через це в області могли запровадити червону зону 8 листопада.

Водночас працівники швидкої допомоги не витримують сильно навантаження. Адже за добу здійснюють понад 20 викликів. Так, лише за місяць в управлінні Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги звільнилося двоє диспетчерів.