Посилення карантинних обмежень відбулося з 00:01 ночі проти 8 листопада. При цьому рішення урядової комісії щодо локдауну в регіоні було ще 5 листопада.
Зверніть увагу З 8 листопада в Україні деякі нещеплені залишаться без роботи: кого це торкнеться
Нові обмеження на Волині:
У червоних карантинних зонах діють найжорсткіші карантинні обмеження. Зокрема в таких зонах заборонена робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників.
Обмеження не діятимуть, а закладам можна працювати в разі, якщо всі 100% їхніх працівників і відвідувачів будуть вакциновані або матимуть негативний результат ПЛР-тесту, отриманий в останні 72 години.