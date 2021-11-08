Усиление карантинных ограничений произошло с 00:01 ночи на 8 ноября. При этом решение правительственной комиссии относительно локдауна в регионе было еще 5 ноября.

Обратите внимание С 8 ноября в Украине некоторые непривитые останутся без работы: кого это коснется

Новые ограничения на Волыни:

В красных карантинных зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности в таких зонах запрещена работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников.

Ограничения не будут действовать, а заведениям можно работать в случае, если все 100% их работников и посетителей будут вакцинированы или будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в последние 72 часа.