Усиление карантинных ограничений произошло с 00:01 ночи на 8 ноября. При этом решение правительственной комиссии относительно локдауна в регионе было еще 5 ноября.

Обратите внимание С 8 ноября в Украине некоторые непривитые останутся без работы: кого это коснется

Новые ограничения на Волыни:

В красных карантинных зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности в таких зонах запрещена работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников.

Ограничения не будут действовать, а заведениям можно работать в случае, если все 100% их работников и посетителей будут вакцинированы или будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в последние 72 часа.

Важно! Волынь стала уже 16 регионом, где действуют ограничения красной карантинной зоны. Ранее такие уже были введены в Киеве и еще 14 областях. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.