Усиление карантинных ограничений произошло с 00:01 ночи на 8 ноября. При этом решение правительственной комиссии относительно локдауна в регионе было еще 5 ноября.
Обратите внимание С 8 ноября в Украине некоторые непривитые останутся без работы: кого это коснется
Новые ограничения на Волыни:
В красных карантинных зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности в таких зонах запрещена работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников.
Ограничения не будут действовать, а заведениям можно работать в случае, если все 100% их работников и посетителей будут вакцинированы или будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в последние 72 часа.