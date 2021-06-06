Соответствующий проект постановления об одобрении за основу проекта закона внесли 3 июня. Законопроект №4597 предусматривает согласование отечественного законодательства с законодательством стран членов Евросоюза в вопросе переноса рабочих дней.

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Нардепы предлагают согласовать практику со странами ЕС

Авторы законопроекта – нардепы от партии "Слуга народа", в том числе и глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Нардепы говорят, что практика переноса рабочих дней в Украине является пережитком советских времен. Они предлагают запретить в Украине перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.

Депутаты-авторы утверждают, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах и США такой практики уже нет.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что:

чрезмерное количество переноса рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире;

существует бюрократия, связанная с приказами, которые надо готовить, когда праздничный день выпадает на выходной;

перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда – 2 раза в месяц, что нарушает законодательные требования к минимальному времени отдыха работника;

более того, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию и негативно влияет на адаптацию человека к рабочему дню.

Обратите внимание! В 2021 году Верховная Рада приняла закон о дистанционной работе, введя ее в правовое поле. По нему удаленной работе дали определение, прописали правила для заключения трудовых договоров и определили обязанности работников и работодателей.