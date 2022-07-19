"За" назначение Оксаны Жолнович на должность выступили 282 депутата. Голосование прошло 19 июля.

Известно, что Марина Лазебная подала в отставку с поста главы Министерства социальной политики 15 июля.

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Что известно об Оксане Жолнович

Новоизбранная глава Минсоцполитики училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там она защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".

Оксана Жолнович входила в политическую партию "Сила людей". Баллотировалась от этой политсилы четырежды. Но, как сообщает движение "Честно", ее ни разу не выбрали.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году входила в избирательный список под №5 партии "Сила людей". В 2015 году выдвигала свою кандидатуру в депутаты Львовского областного совета как мажоритарщица. Подавалась тогда же на должность главы и одновременно депутата Львовского городского совета.

С 2020 года – руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента. А с 2019 по 2021 год – советница министра социальной политики.

Марину Лазебную могли уволить еще в прошлом году

Доверие депутатов к Марине Лазебной пошатнулось осенью 2021 года. Тогда сообщалось, что министру ищут замену. Все из-за отношений с главой комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой. Чиновница якобы имела конфликт с Лазебной.

Министром были недовольны и другие депутаты, имеющие доступ к государственным реестрам.

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