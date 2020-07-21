Рада провалила голосование за законопроект № 3355-1, который позволял освободить детей чиновников и депутатов, которые с ними не проживают, а также советников президента на общественных началах от декларирования имущества. Законодательную инициативу рассматривали во втором чтении.

Этим законопроектом парламентарии хотели внести изменения в антикоррупционное законодательство, но не хватило голосов. За изменения проголосовали всего 214 народных избранников из 226 необходимых, против – 9, воздержались 63 нардепа, пишет 24 канал.

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После того, как голосование в парламенте провалилось, Разумков заявил, что законопроект отклонен.

Авторы закопроекта отмечают, что он "направлен на устранение имеющихся противоречий и установление юридической определенности субъектного состава, в том числе – и относительно не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, к кругу субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

Что предлагал законопроект:

Вывести из-под действия антикоррупционного законодательства советников, помощников, пресс-секретаря президента Украины, которые работают на общественных началах.

Такие работники на общественных началах должны были бы не декларировать свое имущество.

Кроме того, законопроект позволяет депутатам, членам Кабинета министров, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления и Вооруженных сил и другим не вносить в декларации сведения об имуществе, которое записано на несовершеннолетних детей, если они не проживают с ними.

Обратите внимание! По действующему законодательству, нардепы и чиновники обязаны ежегодно до 1 июня задекларировать свои доходы в электронной системе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.