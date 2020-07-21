Рада отклонила законопроект, что освобождал от декларирования советников Зеленского
Рада провалила голосование за законопроект № 3355-1, который позволял освободить детей чиновников и депутатов, которые с ними не проживают, а также советников президента на общественных началах от декларирования имущества. Законодательную инициативу рассматривали во втором чтении.
Этим законопроектом парламентарии хотели внести изменения в антикоррупционное законодательство, но не хватило голосов. За изменения проголосовали всего 214 народных избранников из 226 необходимых, против – 9, воздержались 63 нардепа, пишет 24 канал.
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После того, как голосование в парламенте провалилось, Разумков заявил, что законопроект отклонен.
Авторы закопроекта отмечают, что он "направлен на устранение имеющихся противоречий и установление юридической определенности субъектного состава, в том числе – и относительно не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, к кругу субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".
Что предлагал законопроект:
- Вывести из-под действия антикоррупционного законодательства советников, помощников, пресс-секретаря президента Украины, которые работают на общественных началах.
- Такие работники на общественных началах должны были бы не декларировать свое имущество.
- Кроме того, законопроект позволяет депутатам, членам Кабинета министров, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления и Вооруженных сил и другим не вносить в декларации сведения об имуществе, которое записано на несовершеннолетних детей, если они не проживают с ними.