Рада провалила голосування за законопроєкт № 3355-1, який дозволяв звільнити дітей чиновників і депутатів, які з ними не проживають, а також радників президента на громадських засадах від декларування майна. Законодавчу ініціативу розглядали у другому читанні.

Цим законопроєктом парламентарі хотіли внести зміни в антикорупційне законодавство, але не вистачило голосів. За зміни проголосували всього 214 народних обранців з 226 необхідних, проти – 9, утримались 63 нардепів, пише 24 канал.

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Після того, як голосування у парламенті провалилося, Разумков заявив, що законопроєкт відхилений.

Автори закопроєкту зазначали, що він "спрямований на усунення наявних протиріч та встановлення юридичної визначеності суб’єктного складу, у тому числі – і щодо не віднесення осіб, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, до кола суб’єктів на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Що пропонував законопроєкт:

Вивести з-під дії антикорупційного законодавства радників, помічників, прессекретаря президента України, які працюють на громадських засадах.

Такі працівники на громадських засадах мали б не декларувати своє майно.

Крім того, законопроєкт дозволяв депутатам, членам Кабінету міністрів, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і Збройних сил та іншим не вносити в декларації відомості про майно, яке записане на неповнолітніх дітей, якщо вони не проживають із ними.