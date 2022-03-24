Изменения внесли во многие пункты. В частности, они касаются различных аспектов работы движения сопротивления.
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Что именно приняли
Рада разрешила упростить процедуры назначения командиров добровольческих формирований территориальных общин. Также им упростили условия принятия решений по формированию состава.
Также в законе разрешили:
- укомплектовать ВСУ лицами офицерского состава, которым больше 60 лет и которые изъявили желание служить во время военного положения, но их возраст ограничили до 65 лет;
- отдельное определение полномочий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- нормировать вопрос с оружием для очагов движения сопротивления;
- предоставить Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины статус субъекта разведывательного сообщества;
- внести ССО в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части "внутренней безопасности, организации движения сопротивления";
- силы ССО могут осуществлять проверку людей;
- повышение полномочий и ответственности сельских, поселковых, городских голов территориальной общины, на территории которой непосредственно не ведутся боевые действия, и на территории которой не принято решение об образовании военной администрации населенных пунктов;
- финансирование из местных бюджетов 5%;
- повышение уровня социальной и правовой защиты военнослужащих и членов добровольческих формирований территориальных общин, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке и выполнении задач территориальной обороны в период введения военного положения.
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