Изменения внесли во многие пункты. В частности, они касаются различных аспектов работы движения сопротивления.

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Что именно приняли

Рада разрешила упростить процедуры назначения командиров добровольческих формирований территориальных общин. Также им упростили условия принятия решений по формированию состава.

Также в законе разрешили:

укомплектовать ВСУ лицами офицерского состава, которым больше 60 лет и которые изъявили желание служить во время военного положения, но их возраст ограничили до 65 лет;

отдельное определение полномочий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;

нормировать вопрос с оружием для очагов движения сопротивления;

предоставить Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины статус субъекта разведывательного сообщества;

внести ССО в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части "внутренней безопасности, организации движения сопротивления";

силы ССО могут осуществлять проверку людей;

повышение полномочий и ответственности сельских, поселковых, городских голов территориальной общины, на территории которой непосредственно не ведутся боевые действия, и на территории которой не принято решение об образовании военной администрации населенных пунктов;

финансирование из местных бюджетов 5%;

повышение уровня социальной и правовой защиты военнослужащих и членов добровольческих формирований территориальных общин, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке и выполнении задач территориальной обороны в период введения военного положения.

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