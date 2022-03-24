Зміни внесли до багатьох пунктів. Зокрема, вони стосуються різних аспектів роботи руху опору.
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Що саме прийняли
Рада дозволила спростити процедури призначення командирів добровольчих формувань територіальних громад. Також їм спростили умови прийняття рішень щодо формування складу.
Також в законі дозволили:
- укомплектувати ЗСУ особами офіцерського складу, яким поза 60 років і які виявили бажання служити під час воєнного стану, але їхній вік обмежили до 65 років;
- окреме визначення повноважень Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
- внормувати питання зі зброєю для осередків руху опору;
- надати Силам спеціальних операцій Збройних Сил України статус суб'єкта розвідувального співтовариства;
- внести ССО до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" у частині "внутрішньої безпеки, організації руху опору";
- сили ССО можуть здійснювати перевірку людей;
- підвищення повноважень та відповідальності сільських, селищних, міських голів територіальної громади, на території якої безпосередньо не ведуться бойові дії, та на території якої не прийняте рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів;
- фінансування з місцевих бюджетів 5%;
- підвищення рівня соціального і правового захисту військовослужбовців та членів добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у заходах підготовки та виконанні завдань територіальної оборони у період введення воєнного стану.
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