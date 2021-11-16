За проект закона № 3504 на заседании 16 ноября свои голоса отдали 302 народных депутата. Закон закрепляет на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации.

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Парламент одобрил закон о медиации

Она (медиация – 24 канал) будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора,

– говорится в сообщении.

В законе определены правовые основы и порядок проведения медиации.

Детали принятого закона

Медиацию можно применять в любых конфликтах, которые возникают в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношениях, а также уголовных процессах во время заключения соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым.

В то же время медиацию не разрешено применять в спорах, которые могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в медиации, и в некоторых других случаях.

В семейных конфликтах медиацию допускают, если она не затрагивает права и интересы ребенка или происходит с учетом наилучших интересов ребенка.

Проводить медиацию можно как до обращения в суд, так и во время судебного производства или во время исполнения решения суда. Для того, чтобы ее начать, нужно согласие всех сторон.

Кто может быть медиатором

Медиатором может стать человек с высшим образованием и базовой подготовкой в сфере медиации, полученной в Украине или за ее пределами. Медиатором не может быть человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость, признанный судом ограниченно дееспособным или недееспособным.

Кроме того, медиатор не может:

совмещать функцию медиатора с функцией другого участника медиации в конфликте;

предоставлять сторонам медиации консультации и рекомендации, если стороны не договорились об ином;

быть представителем или защитником любой из сторон в досудебном расследовании, судебном, третейском или арбитражном производстве в конфликте, в котором он был медиатором.

Медиатор не имеет права разрешать конфликт или побуждать стороны к принятию определенного решения.

Текст сообщения пресс-службы Верховной Рады:

Принят Закон Украины о медиации (№ 3504).

Закон закрепляет на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта (спора) путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора. Закон определяет правовые основы и порядок проведения медиации в Украине.