За проєкт закону №3504 на засіданні 16 листопада свої голоси віддали 302 народні депутати. Закон закріплює на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації.

Дізнайтеся більше Обійтись без суду: що таке медіація та як допоможе розв'язати конфлікт

Парламент схвалив закон про медіацію

Вона (медіація – 24 канал) полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора,

– йдеться у повідомленні.

У законі визначені правові засади та порядок проведення медіації.

Деталі прийнятого закону

Медіацію можна застосовувати у будь-яких конфліктах, які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним.

Натомість медіацію не дозволено застосовувати у спорах, які можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі у медіації, та в деяких інших випадках.

У сімейних конфліктах медіацію допускають, якщо вона не зачіпає права та інтереси дитини або відбувається з урахуванням найкращих інтересів дитини.

Проводити медіацію можна як до звернення до суду, так і під час судового провадження або під час виконання рішення суду. Для того, щоб її розпочати, потрібна згода всіх сторін.

Хто може бути медіатором

Медіатором може стати людина з вищою освітою та базовою підготовкою у сфері медіації, отриманою в Україні або за її межами. Медіатором не може бути людина, яка має незняту чи непогашену судимість, визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Крім того, медіатор не може:

поєднувати функцію медіатора з функцією іншого учасника медіації в конфлікті;

надавати сторонам медіації консультації та рекомендації, якщо сторони не домовилися про інше;

бути представником або захисником будь-якої зі сторін у досудовому розслідуванні, судовому, третейському чи арбітражному провадженні у конфлікті, в якому він був медіатором.

Медіатор не має права вирішувати конфлікт або спонукати сторони до ухвалення певного рішення.

Текст допису пресслужби Верховної Ради:

Прийнято Закон України про медіацію (№ 3504).

Закон закріплює на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора. Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації в Україні.