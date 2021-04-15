Верховная Рада 15 апреля одобрила закон о развитии института старост. Согласно документу, права и обязанности старост расширили.

За законопроект №4535 проголосовали 239 народных депутатов. Решение одобрили на внеочередном заседании.

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Главной задачей законопроекта является совершенствование правового регулирования института старост для его дальнейшего развития.

Что предусматривает документ

Согласно законопроекту, староста представляет интересы жителей отдельного старостинского округа, осуществляет коммуникацию между властью и общиной села или поселка. Кроме того, он должен организовывать различные мероприятия в своем округе, отслеживать проблемы общины и предлагает варианты их решения.

Документ предусматривает, что старосты будут предоставлять административные услуги гражданам, или выполнять отдельные задания администратора.

Для образования старостинского округа в населенном пункте должно проживать от 500 человек. Кстати, законопроект позволяет выбирать старост в городах, которые не являются административным центром.

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Как будут выбирать старосту

Кандидатуру старосты на рассмотрение сельского, поселкового или городского совета вносит сельский, поселковый или городской голова по результатам общественного обсуждения. Его проводят в пределах соответствующего старостинского округа. Назначают старосту на время работы соответствующего совета.

Заметим, что кандидатуру, которую ранее не поддержали, нельзя повторно вносить на рассмотрение, в течение периода созыва соответствующего совета.