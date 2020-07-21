Народные депутаты одобрили законопроект от президента, который предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов.

В первом чтении за законопроект №3760 об "инвестиционных нянях" проголосовали 244 народных депутата. Автор проекта – президент Украины Владимир Зеленский, отмечает 24 канал.

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"Инвестиционная няня" – что это за инициатива?

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть инициирует программу "инвестиционная няня" ("Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. Согласно этому проекту, инвестор, вложения которого составят 30 и более миллионов долларов, получит личного менеджера. Правда, до пандемии COVID-19 в законопроекте прописывали сумму в 100 миллионов. Но после кризиса необходимую сумму инвестиций снизили.

Что предусматривает законопроект

Поддержка украинских и иностранных инвесторов предусмотрена, если сумма инвестиций превышает 30 миллионов евро. А также инвесторы должны создать более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе.

Привилегии законопроекта

В Офисе президента уверяют, что инвестор получает гарантию не только на налоговые льготы, но и десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности.

Инвесторы также получат: