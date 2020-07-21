Народні депутати схвалили закопроєкт від президента, який передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів.

У першому читанні за законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь" проголосували 244 народних депутати. Автор проєкту – президент України Володимир Зеленський, зазначає 24 канал.

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"Інвестиційна няня" – що це за ініціатива?



Під час Світового економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада ініційовує програму "інвестиційна няня" ("Investment nanny"), щоб таким чином стимулювати закордонних інвесторів вкладати гроші в Україну. Згідно з цим проєктом, інвестор, вкладення якого становитимуть 30 і більше мільйонів доларів, отримає особистого менеджера. Щоправда, до пандемії COVID-19 в законопроєкті прописували суму у 100 мільйонів. Та після кризи необхідну суму інвестицій знизили.

Що передбачає законопроєкт

Підтримка українських та іноземних інвесторів передбачена, якщо сума інвестицій перевищує 30 мільйонів євро. А також інвестори мають створити понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні.

Привілеї законопроєкту

В Офісі президента запевняють, що інвестор отримує гарантію не тільки на податкові пільги, а й десятирічну перспективу та гарантію стабільності.

Інвестори також отримають: