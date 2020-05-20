Рада окончательно отклонила законопроект о пенсионном возрасте для женщин: что это означает

Народные депутаты 20 мая окончательно отклонили законопроект о пенсионном возрасте женщин. Документом предлагали разрешить женщинам, имеющим 30 лет стажа выходить на пенсию в 55 лет. Условие – их должны были уволить с работы.

Против принятия документа проголосовали 264 народных депутата, сообщает 24 канал.

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Это означает, что Рада окончательно отклонила законопроект №0972.

Что этот проект закона предусматривал

женщинам хотели разрешить выходить на пенсию в 55 лет;

условиями для этого были 30 лет стажа и увольнение с работы;

то есть одновременно работать и получать пенсию с 55 лет было бы невозможно.

Что этому предшествовало

В январе 2015 года нардепы поддержали в первом чтении и в целом этот проект закона. За него проголосовали 256 парламентариев при 226 минимально необходимых.

этот проект закона. За него проголосовали 256 парламентариев при 226 минимально необходимых. Уже в феврале 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект . Он отметил, что в течение последних лет наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда. Поэтому на тот момент не было финансового обеспечения для этого закона.

. Он отметил, что в течение последних лет наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда. Поэтому на тот момент не было финансового обеспечения для этого закона. Рада 8-го созыва так и не рассмотрела предложения президента. Поэтому документ передали на рассмотрение парламента уже нового созыва.

президента. Поэтому документ передали на рассмотрение парламента уже нового созыва. В сентябре 2019 года стало известно, что новая Рада вернется к рассмотрению законопроекта.

Обратите внимание! Возраст выхода на пенсию женщин растет постепенно. Это часть пенсионной реформы 2017 года. В 2020 году до 1 апреля возраст составлял 59 лет, а с 1 апреля 2020 года – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет.