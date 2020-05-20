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Рада остаточно відхилила законопроєкт про пенсійний вік для жінок: що це означає

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Пенсійний вік в Україні 2020 - жінки не підуть на пенсію у 55
Законопроєкт про пенсійний вік для жінок відхилили остаточно / sud.ua

Народні депутати 20 травня остаточно відхилили законопроєкт про пенсійний вік жінок. Документом пропонували дозволити жінкам, які мають 30 років стажу, виходити на пенсію в 55 років. Умова – їх повинні були звільнити з роботи.

Проти прийняття документа проголосували 264 народних депутати, повідомляє 24 канал.

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Це означає, що Рада остаточно відхилила законопроєкт №0972.

Що цей проєкт закону передбачав

  • жінкам хотіли дозволити виходити на пенсію у 55 років;
  • умовами для цього були 30 років стажу та звільнення з роботи;
  • тобто одночасно працювати й отримувати пенсію з 55 років було б неможливо.

Зверніть увагу! Вік виходу на пенсію жінок зростає поступово. Це частина пенсійної реформи 2017 року. У 2020 році до 1 квітня вік становив 59 років, а з 1 квітня 2020 року – 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок підвищать до 60 років.

Що цьому передувало

  • У січні 2015 року нардепи підтримали в першому читанні та в цілому цей проєкт закону. За нього проголосували 256 парламентарів при 226 мінімально необхідних.
  • Уже в лютому 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроєкт. Він наголосив, що протягом останній років є дефіцит бюджету Пенсійного фонду. Тому на той момент не було фінансового забезпечення для цього закону.
  • Рада 8-го скликання так і не розглянула пропозиції президента. Тому документ передали на розгляд парламенту вже нового скликання.
  • У вересні 2019 року стало відомо, що нова Рада повернеться до розгляду законопроєкту.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Пенсія
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