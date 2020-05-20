Рада остаточно відхилила законопроєкт про пенсійний вік для жінок: що це означає

Народні депутати 20 травня остаточно відхилили законопроєкт про пенсійний вік жінок. Документом пропонували дозволити жінкам, які мають 30 років стажу, виходити на пенсію в 55 років. Умова – їх повинні були звільнити з роботи.

Проти прийняття документа проголосували 264 народних депутати, повідомляє 24 канал.

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Це означає, що Рада остаточно відхилила законопроєкт №0972.

Що цей проєкт закону передбачав

жінкам хотіли дозволити виходити на пенсію у 55 років;

умовами для цього були 30 років стажу та звільнення з роботи;

тобто одночасно працювати й отримувати пенсію з 55 років було б неможливо.

Зверніть увагу! Вік виходу на пенсію жінок зростає поступово. Це частина пенсійної реформи 2017 року. У 2020 році до 1 квітня вік становив 59 років, а з 1 квітня 2020 року – 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок підвищать до 60 років.

Що цьому передувало