Рада остаточно відхилила законопроєкт про пенсійний вік для жінок: що це означає
Народні депутати 20 травня остаточно відхилили законопроєкт про пенсійний вік жінок. Документом пропонували дозволити жінкам, які мають 30 років стажу, виходити на пенсію в 55 років. Умова – їх повинні були звільнити з роботи.
Проти прийняття документа проголосували 264 народних депутати, повідомляє 24 канал.
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Це означає, що Рада остаточно відхилила законопроєкт №0972.
Що цей проєкт закону передбачав
- жінкам хотіли дозволити виходити на пенсію у 55 років;
- умовами для цього були 30 років стажу та звільнення з роботи;
- тобто одночасно працювати й отримувати пенсію з 55 років було б неможливо.
Зверніть увагу! Вік виходу на пенсію жінок зростає поступово. Це частина пенсійної реформи 2017 року. У 2020 році до 1 квітня вік становив 59 років, а з 1 квітня 2020 року – 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок підвищать до 60 років.
Що цьому передувало
- У січні 2015 року нардепи підтримали в першому читанні та в цілому цей проєкт закону. За нього проголосували 256 парламентарів при 226 мінімально необхідних.
- Уже в лютому 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроєкт. Він наголосив, що протягом останній років є дефіцит бюджету Пенсійного фонду. Тому на той момент не було фінансового забезпечення для цього закону.
- Рада 8-го скликання так і не розглянула пропозиції президента. Тому документ передали на розгляд парламенту вже нового скликання.
- У вересні 2019 року стало відомо, що нова Рада повернеться до розгляду законопроєкту.