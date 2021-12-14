За "Закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях" нардепы голосовали 14 декабря. Инициатором документа выступил президент Владимир Зеленский.

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Как голосовали за документ по фракциям:

Документ поддержали 318 народных депутатов, 4 были против, еще 15 – воздержались.

"Слуга народа" – 218;

"Европейская Солидарность" – 27;

"Батькивщина" – 13;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 18;

"Доверие" – 18;

Внефракционные – 13.

В Украине состоится 9 многонациональных учений

В 2022 году на территории Украины пройдут 9 многонациональных военных учений, участие в которых примут десятки тысяч военных НАТО. Расходы на эти мероприятия составят свыше 100 миллионов гривен.

Какие учения состоятся в 2022 году

"Объединенные Усилия – 2022": февраль – декабрь 2022, участие примут 12 500 военных;

"Репид Трайдент – 2022": март – декабрь 2022, 8 500 военных;

"Казак Мейс – 2022": март – декабрь 2022, 5 500 военных;

"Светлая лавина – 2022": февраль – декабрь, до 1300 бойцов;

"Сильвер Сейбер – 2022": 3 этапа, до 5 500 участников;

"Си Бриз – 2022": март – декабрь, до 7500 военных;

"Риверайн-2022": украинско-румынские учения, март – декабрь, около 400 воинов;

"Кленовая Арка – 2022": март – декабрь, примерно 3 700 участников;

"Викинг – 2022": февраль – декабрь, до 200 воинов.

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Преимущественно учения длятся до 45 дней. В большинстве из них вовлечена авиация – самолеты и вертолеты, а также военные корабли.

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