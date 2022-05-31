Отмечается, что свои голоса за соответствующий законопроект отдали 299 народных депутатов . Об этом в своих соцсетях сообщили нардепы Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк и Виталий Безгин, передает 24 канал.

Читайте также Денисову уволили с должности омбудсмена

В Верховной Раде поддержали законопроект об увеличении расходов государственного бюджета

Виталий Безгин на своей странице в фейсбуке пояснил, что расходы по принятому законопроекту будут распределены следующим образом:

на сферу безопасности и обороны – около 247,8 миллиарда гривен;

на социальное обеспечение – 38,42 миллиарда гривен.

Нардеп отметил, что увеличение этих расходов предлагается путем увеличения внешних заимствований .

Алексей Гончаренко на своей странице в телеграмме расписал подробнее, на что и сколько предусмотрено выделение средств по принятому законопроекту. Так, на национальную безопасность и оборону расходы увеличены на 247 769,9 миллиона гривен , и эти деньги пойдут непосредственно на:

Министерство обороны Украины совместно с Госспецтрансслужбой – 166 118,1 миллиона гривен , из них на оплату труда – 77 846,4 миллиона;

, из них на оплату труда – 77 846,4 миллиона; структуры Министерства внутренних дел (Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС и т.п.) – 76 430,1 миллиона гривен, из них на оплату труда – 56 357,6 миллиона.

Главное управление разведки Минобороны – 921,4 миллионов гривен, из них на оплату труда – 708,7 миллионов.

Служба безопасности Украины – 2 782,0 миллиона гривен, из них на оплату труда – 2 583,8 миллиона.

Управление государственной охраны – 321,5 миллионов гривен, из которых на оплату труда – 230,7 миллионов.

Службу внешней разведки – 648,8 миллионов гривен, среди которых на оплату труда – 486,4 миллионов.

Администрацию Госспецсвязи – 548,0 миллиона гривен, из них оплата труда – 537,4 миллиона гривен.

Дополнительные расходы на социальное обеспечение

Кроме увеличения расходов государственного бюджета на безопасность и оборону Украины, законопроектом предусмотрено увеличение расходов на социальное обеспечение:

на пополнение резервного фонда – 1500,0 миллионов гривен;

выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, а также на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда – 20 053,1 миллиона гривен ;

; предоставление ежемесячной адресной государственной помощи внутренне перемещенным лицам с целью покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг – 12 536,7 миллиона гривен;

выплаты в рамках программы "Поддержка" - 5 824,5 миллиона гривен.

К слову, эти более 5,8 миллиарда гривен на "поддержку" позволят получить средства тем украинцам, которые подали заявки на выплаты в течение 26 - 31 марта , пояснил Ярослав Железняк.

Не пропустите – российские кафиры объявили об "официальном" переходе на рубли в Херсоне: смотрите видео