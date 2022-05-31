Зазначається, що свої голоси "за" відповідний законопроєкт віддали 299 народних депутатів. Про це у своїх соцмережах повідомили нардепи Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Віталій Безгін, передає 24 канал.

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У Верховній Раді підтримали законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету

Віталій Безгін на своїй сторінці у фейсбуці пояснив, що видатки за прийнятим законопроєктом будуть розподілені таким чином:

на сферу безпеки і оборони – майже 247,8 мільярда гривень;

на соціальне забезпечення – 38,42 мільярда гривень.

Нардеп зауважив, що збільшити ці видатки пропонується шляхом збільшення зовнішніх запозичень.

Олексій Гончаренко на своїй сторінці у телеграмі розписав детальніше, на що й скільки передбачено виділення коштів за прийнятим законопроєктом. Так, на національну безпеку й оборону видатки збільшено на 247 769,9 мільйона гривень, й ці гроші підуть безпосередньо на:

Міністерство оборони України спільно з Держспецтрансслужбою – 166 118,1 мільйона гривень , з них на оплату праці – 77 846,4 мільйона;

, з них на оплату праці – 77 846,4 мільйона; структури Міністерства внутрішніх справ (Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС тощо) – 76 430,1 мільйона гривень, з них на оплату праці – 56 357,6 мільйона.

Головне управління розвідки Міноборони – 921,4 мільйона гривень, з них на оплату праці – 708,7 мільйона.

Службу безпеки України – 2 782,0 мільйони гривень, з них на оплату праці – 2 583,8 мільйона.

Управління державної охорони – 321,5 мільйона гривень, з яких на оплату праці – 230,7 мільйона.

Службу зовнішньої розвідки – 648,8 мільйона гривень, серед яких на оплату праці – 486,4 мільйона.

Адміністрацію Держспецзв'язку – 548,0 мільйона гривень, з них оплата праці – 537,4 мільйона гривень.

Додаткові видатки на соціальне забезпечення

Окрім збільшення видатків державного бюджету на безпеку й оборону України, законопроєктом передбачено збільшення витрат на соціальне забезпечення:

на поповнення резервного фонду – 1 500,0 мільйонів гривень;

виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, а також на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду – 20 053,1 мільйона гривень ;

; надання щомісячної адресної державної допомоги внутрішньо переміщеним особам з метою покриття витрат на проживання, зокрема й на оплату комунальних послуг – 12 536,7 мільйона гривень;

виплати у межах програми "єПідтримка" – 5 824,5 мільйона гривень.

До слова, ці понад 5,8 мільярда гривень на "єПідтримку" дозволять отримати кошти тим українцям, які подали заявки на виплати впродовж 26 – 31 березня, пояснив Ярослав Железняк.

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