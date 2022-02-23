Речь идет об изменениях в законодательстве по гражданскому оружию. В первом чтении Рада поддержала законопроект номер 5709, сообщает 24 канал.

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Что предусматривает закон

Нардепы приняли в первом чтении законопроект 5708, легализирующий гражданское оружие. Законопроект 5709 сможет вывести его из-под наказаний по административному и уголовному кодексу.

Это сделали, чтобы была возможность реализовать положения закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Установили порядок обращения короткоствольного огнестрельного нарезного оружия.

Нардепы поддержали проект закона за основу – он набрал 277 голосов.

Закон о гражданском оружии: основное

Требования не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия. Также боевых припасов к нему, содержания стрелковых тиров, стрельб и стендов в Вооруженных силах Украины. Не распространяется и на законные военные формирования, органы и учебные заведения СБУ и МВД.

7 статья законопроекта предусматривает, что граждане будут иметь право владеть огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, принадлежащие физическим и юридическим лицам.

Также нардепы сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению – за это решение проголосовали 276 народных избранников.

Как происходило голосование: смотрите видео

