За основу проект закона №5593-д нардепы приняли 15 июля. За него проголосовал 251 депутат.

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Полномочия наблюдательного совета увеличиваются

  • Расширяются полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов.
  • Она должна обеспечивать ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, оплаты труда и вознаграждения руководителям госпредприятия.
  • Более того, она сможет обеспечивать назначения и освобождения от должностей руководителей хозяйственных структур.
  • Наблюдательные советы всех государственных компаний должны отвечать за утверждение финпланов.

О назначении руководителей

  • Компетенцией наблюдательного совета будет назначение и увольнение руководителя госпредприятия.
  • Кабмин будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей.

О девидендах и вознаграждениях

  • Дивиденды будет утверждать управленец или группа руководителей на основании предложения наблюдательного совета, предоставленной на основе государственной дивидендной политики.
  • Вознаграждение для наблюдательного совета и исполнительного органа насчитывают в соответствии с политикой о вознаграждении.
  • Кабмин будет утверждать политику вознаграждения руководителей госкомпаний.
  • Кабмин также будет определять порядок оценки работы наблюдательных советов госкомпаний.

Что этому предшествовало

  • 5 июля Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании рекомендовал Раде принять за основу этот законопроект.
  • Тогда объясняли, что им хотят расширить полномочия наблюдательных советов.
  • Тогда нардепы говорили о необходимости реформирования корпоративного управления в соответствии с международными принципами и высказали ряд замечаний. Предлагали перед вторым чтением провести комитатские слушания "с участием всех заинтересованных сторон".