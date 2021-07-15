За основу проект закона №5593-д нардепы приняли 15 июля. За него проголосовал 251 депутат.
Читайте также Наблюдательный совет "Нафтогаза" не имеет коллективной способности, – эксперт
Полномочия наблюдательного совета увеличиваются
- Расширяются полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов.
- Она должна обеспечивать ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, оплаты труда и вознаграждения руководителям госпредприятия.
- Более того, она сможет обеспечивать назначения и освобождения от должностей руководителей хозяйственных структур.
- Наблюдательные советы всех государственных компаний должны отвечать за утверждение финпланов.
О назначении руководителей
- Компетенцией наблюдательного совета будет назначение и увольнение руководителя госпредприятия.
- Кабмин будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей.
О девидендах и вознаграждениях
- Дивиденды будет утверждать управленец или группа руководителей на основании предложения наблюдательного совета, предоставленной на основе государственной дивидендной политики.
- Вознаграждение для наблюдательного совета и исполнительного органа насчитывают в соответствии с политикой о вознаграждении.
- Кабмин будет утверждать политику вознаграждения руководителей госкомпаний.
- Кабмин также будет определять порядок оценки работы наблюдательных советов госкомпаний.
Что этому предшествовало
- 5 июля Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании рекомендовал Раде принять за основу этот законопроект.
- Тогда объясняли, что им хотят расширить полномочия наблюдательных советов.
- Тогда нардепы говорили о необходимости реформирования корпоративного управления в соответствии с международными принципами и высказали ряд замечаний. Предлагали перед вторым чтением провести комитатские слушания "с участием всех заинтересованных сторон".