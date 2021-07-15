За основу проєкт закону №5593-д нардепи ухвалили 15 липня. За нього проголосували 251 депутат.

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Повноваження наглядової ради збільшуються

Розширюються повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів.

розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів. Вона має забезпечувати щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності, оплати праці і винагороди керівникам держпідприємства.

фінансової звітності, оплати праці і винагороди керівникам держпідприємства. Ба більше, вона зможе забезпечувати призначення та звільнення з посад керівників господарських структур.

Наглядові ради всіх державних компаній мають відповідати за затвердження фінпланів.

Про призначення керівників

Компетенцією наглядової ради буде призначення та звільнення керівника держпідприємства.

держпідприємства. Кабмін погоджуватиме рішення наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників.

Про девіденди та винагороди

Дивіденди буде затверджувати управлінець чи група керівників на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики.

Винагороду для наглядової ради та виконавчого органу нараховують відповідно до політики про винагороду.

Кабмін буде затверджувати політику винагороди керівників держкомпаній.

Кабмін також буде визначати порядок оцінки роботи наглядових рад держкомпаній.

Що цьому передувало