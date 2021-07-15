За основу проєкт закону №5593-д нардепи ухвалили 15 липня. За нього проголосували 251 депутат.
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Повноваження наглядової ради збільшуються
- Розширюються повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів.
- Вона має забезпечувати щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності, оплати праці і винагороди керівникам держпідприємства.
- Ба більше, вона зможе забезпечувати призначення та звільнення з посад керівників господарських структур.
- Наглядові ради всіх державних компаній мають відповідати за затвердження фінпланів.
Про призначення керівників
- Компетенцією наглядової ради буде призначення та звільнення керівника держпідприємства.
- Кабмін погоджуватиме рішення наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників.
Про девіденди та винагороди
- Дивіденди буде затверджувати управлінець чи група керівників на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики.
- Винагороду для наглядової ради та виконавчого органу нараховують відповідно до політики про винагороду.
- Кабмін буде затверджувати політику винагороди керівників держкомпаній.
- Кабмін також буде визначати порядок оцінки роботи наглядових рад держкомпаній.
Що цьому передувало
- 5 липня Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні рекомендував Раді ухвалити за основу цей законопроєкт.
- Тоді пояснювали, що ним хочуть розширити повноваження наглядових рад.
- Тоді нардепи наголошували на необхідності реформування корпоративного управління згідно з міжнародними принципами і висловили ряд зауважень. Пропонували перед другим читанням провести комітатські слухання "за участю усіх зацікавлених сторін".