За законопроект №6163 проголосовали народные депутаты в первом чтении.
Читайте также Наказание мужчин, которые не вернутся из-за границы во время войны: как будут голосовать "слуги"
Предателей будут лишать государственных наград
По словам первого вице-спикера парламента и одного из инициаторов проекта Александра Корниенко, всех, кто проявил пренебрежение территориальной целостностью, суверенитетом Украины, будут лишать государственных наград по представлению Верховной Рады или СНБО Президенту Украины.
Окончательное решение о лишении награды принимает глава государства.
За 30 лет независимости многие были отмечены государственными наградами. Но недопустимо, чтобы эти знаки отличия оставались у тех, кто поддерживает российскую агрессию и не признает суверенитет Украины,
– подчеркнул Корниенко.
На каких основаниях будут лишать государственных наград:
- популяризация или пропаганда государственных органов страны-агрессора и ее должностных лиц;
- оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии России, аннексии украинской территории, нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины;
- участие в вооруженной агрессии против Украины или оккупационных силах или администрациях агрессора.
Обратите внимание – как Медведчука можно лишить мандата: смотрите видео