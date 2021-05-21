Законопроект №4626 поддержали 299 нардепов. Он определяет создание службы военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований.

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Основные изменения для военных капелланов

Согласно закону, капелланом может быть украинец с высшим богословским образованием, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине церкви или религиозной организации и получил мандат от собственной церкви на капелланство.

Закон определит:

создание Службы военного капелланства;

законодательно закрепит статус капелланов как военнослужащих, которые будут иметь соцгарантии;

определит организационно-правовые основы взаимодействия воинских формирований и религиозных организаций.

Несмотря на то, что образованная Служба военного капелланства будет самостоятельным структурным подразделением, она будет подчиняться командованию воинской части.

многочисленность службы не может быть меньше 0,2% военного формирования;

капелланы будут отвечать за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава;

они не будут получать оружия и боеприпасов, а также не будут привлечены к дежурствам, нарядам и проведению служебных расследований.

Обратите внимание! Впервые институт капелланов ввели в Нацгвардии Украины в 2017 году. В январе 2021 года рассказывали, что военных капелланов могут приравнять к военнослужащим.