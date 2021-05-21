Законопроєкт №4626 підтримали 299 нардепів. Він визначає створення Служби військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.

Зауважте Військові капелани мають отримати статус Захисника України, – Лапутіна

Основні зміни для військових капеланів 

Згідно з законом, капеланом може бути українець з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та отримав мандат від власної церкви на капеланство.

Закон визначить: 

  • створення Служби військового капеланства;
  • законодавчо закріпить статус капеланів як військовослужбовців, які матимуть соцгарантії;
  • визначить організаційно-правові засади взаємодії військових формувань і релігійних організацій.

Попри те, що утворена Служба військового капеланства буде самостійним структурним підрозділом, вона підпорядковуватиметься командуванню військової частини.

  • численність Служби не може бути меншою ніж 0,2% військового формування;
  • капелани відповідатимуть за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу;
  • вони не отримуватимуть зброї та боєприпасів, а також не будуть залучені до чергувань, нарядів і проведення службових розслідувань.