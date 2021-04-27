Верховная Рада 27 апреля проголосовала в первом чтении за внесение изменений в закон "О рекламе". Речь идет о части статьи 22 – Об электронных сигаретах и используемых в них жидкостях.

Чтобы запретить рекламу электронных гаджетов для курения, на кнопку "за" нажали 284 народных избранника. Документ приняли пока за основу.

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Что предлагают изменить в законе "О рекламе"

Запретить рекламу табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей , которые используют в электронных сигаретах, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются такие изделия.

, которые используют в электронных сигаретах, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются такие изделия. Запретить р азмещать на любых других товарах изображения табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей , а также знаков для товаров и услуг, под которыми выпускают такие изделия.

, а также знаков для товаров и услуг, под которыми выпускают такие изделия. Запретить спонсировать теле-, радиопередачи, театрально-концертные, спортивные и другие мероприятия с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, которые используются в этих сигаретах.

Авторы документа надеются, что рекламу заменит антиреклама

В пояснительной записке к документу говорится, что эта инициатива имеет целью сохранение здоровья нации. Авторы законопроекта надеются, что рекламу электронных сигарет заменит их социальная антиреклама.

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Обратите внимание! Также нардепы приводят аргументы Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отметили, что электронные сигареты выделяют больше токсичных веществ, чем обычные. Из-за вдыхания дыма увеличивается риск получить легочную или сердечную болезнь.