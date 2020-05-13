Весомый шаг для Украины: как в ЕС отреагировали на принятие "антиколомойського" закона
"Антиколомойський" законопроект в парламенте депутаты поддержали 13 мая 270 своими голосами. После этого Европа отреагировала на принятие закона о банках, назвав это жизненно важным мероприятием для защиты государственных финансов Украины и ее налогоплательщиков.
Тем временем в ЕС не замедлили с реакцией. Она последовала от главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.
Главное Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона
"ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о долговом урегулировании. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжение финансовой помощи МВФ и ЕС", – написал Маасикас.
Обратите внимание! Одобренный парламентом законопроект о банках необходим для утверждения новой программы с Международным валютным фондом.
Основные положения "антиколомойского" законопроекта:
- Начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.
- Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка.
- Впрочем ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.