Весомый шаг для Украины: как в ЕС отреагировали на принятие "антиколомойського" закона

"Антиколомойський" законопроект в парламенте депутаты поддержали 13 мая 270 своими голосами. После этого Европа отреагировала на принятие закона о банках, назвав это жизненно важным мероприятием для защиты государственных финансов Украины и ее налогоплательщиков.

Тем временем в ЕС не замедлили с реакцией. Она последовала от главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Главное Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона

"ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о долговом урегулировании. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжение финансовой помощи МВФ и ЕС", – написал Маасикас.

Обратите внимание! Одобренный парламентом законопроект о банках необходим для утверждения новой программы с Международным валютным фондом.

welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020

Основные положения "антиколомойского" законопроекта: