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Весомый шаг для Украины: как в ЕС отреагировали на принятие "антиколомойського" закона

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Рада приняла антиколомойський закон: реакция ЕС
Матти Маасикас / "Слово і діло"

"Антиколомойський" законопроект в парламенте депутаты поддержали 13 мая 270 своими голосами. После этого Европа отреагировала на принятие закона о банках, назвав это жизненно важным мероприятием для защиты государственных финансов Украины и ее налогоплательщиков.

Тем временем в ЕС не замедлили с реакцией. Она последовала от главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Главное Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона

"ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о долговом урегулировании. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжение финансовой помощи МВФ и ЕС", – написал Маасикас.

Обратите внимание! Одобренный парламентом законопроект о банках необходим для утверждения новой программы с Международным валютным фондом.

Основные положения "антиколомойского" законопроекта:

  • Начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.
  • Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка.
  • Впрочем ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.
Автор: Алена Захарова, Ирина Выхрущ
Теги: Законодательство Банки Верховная Рада Новости политики Новости Украины Евросоюз
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