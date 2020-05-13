Вагомий крок для України: як в ЄС відреагували на ухвалення "антиколомойського" закону

"Антиколомойський" законопроєкт у парламенті депутати підтримали 13 травня 270 своїми голосами. Після цього Європа відреагувала на ухвалення закону про банки, назвавши це життєво важливим заходом для захисту державних фінансів України та її платників податків.

Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що ухвалення закону про банки – це важливий момент і вагомий крок для України. Про це Мелінда Сіммонс написала у твіттері.

Головне Рада остаточно схвалила "антиколомойський" законопроєкт: текст закону

Вона додала, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в реалізації важливих реформ.

Тільки-но Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність сильною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. Великобританія і надалі підтримуватиме Україну в її зусиллях по реалізації цих ключових реформ,

– зазначила Сіммонс.

Тим часом в ЄС не забарилися з реакцією. Вона послідувала від глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"ЄС вітає прийняття Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання. Це життєво важливий захід для захисту державних фінансів та українських платників податків. За економічну стабільність, справедливість, верховенство права, продовження фінансової допомоги МВФ та ЄС", – написав Маасікас.

Зверніть увагу! Схвалений парламентом законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.

#Ukraine @verkhovna_rada just passed the banking law with a strong majority. An important moment and a significant step for the country. will continue to support in their efforts to achieve these key reforms. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) May 13, 2020

welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020

Основні положення "антиколомойського" законопроєкту: