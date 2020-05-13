Вагомий крок для України: як в ЄС відреагували на ухвалення "антиколомойського" закону
"Антиколомойський" законопроєкт у парламенті депутати підтримали 13 травня 270 своїми голосами. Після цього Європа відреагувала на ухвалення закону про банки, назвавши це життєво важливим заходом для захисту державних фінансів України та її платників податків.
Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що ухвалення закону про банки – це важливий момент і вагомий крок для України. Про це Мелінда Сіммонс написала у твіттері.
Головне Рада остаточно схвалила "антиколомойський" законопроєкт: текст закону
Вона додала, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в реалізації важливих реформ.
Тільки-но Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність сильною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. Великобританія і надалі підтримуватиме Україну в її зусиллях по реалізації цих ключових реформ,
– зазначила Сіммонс.
Тим часом в ЄС не забарилися з реакцією. Вона послідувала від глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.
"ЄС вітає прийняття Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання. Це життєво важливий захід для захисту державних фінансів та українських платників податків. За економічну стабільність, справедливість, верховенство права, продовження фінансової допомоги МВФ та ЄС", – написав Маасікас.
Зверніть увагу! Схвалений парламентом законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.
Основні положення "антиколомойського" законопроєкту:
- Розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть зупинятись судами. Таким чином рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.
- Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку.
- Втім ключовим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні власники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима.