Также Верховная Рада поддержала обращение, обосновавшее нелегитимность пребывания России в ООН.

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"За" обращение в парламенты и правительства государств-членов ООН проголосовали 314 депутатов. В документе есть призывы:

устранить Россию из ООН;

поддержать коренную реформу ООН и, в частности, Совбеза;

признать Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма;

ввести ограничительные меры против членов всех российских политических партий, ответственных за агрессию против Украины;

создать спецтрибунал для привлечения высших должностных лиц России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

В обращении отмечается, что Россия находится в ООН нелегитимно.

Хотя Россия претендует на продление членства СССР, на самом деле 26 декабря 1991 года Совет Республик СССР четко отметил, что "с созданием Содружества Независимых Государств СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование", и поэтому Россия не может обрести статус государства – продолжателя СССР,

– говорится в тексте обращения.

Парламентарии отмечают, что с 2014 года ООН выявила неспособность полноценно выполнять возложенные на нее обязанности, в частности, реагировать на международные конфликты. Одной из причин названо применение права вето постоянными членами Совета безопасности ООН, в частности Россией, на резолюции Совета безопасности относительно реакции на его агрессию против Украины.

Обратите внимание! Это впервые на уровне государства Украина заявила о нелегитимности пребывания России в ООН. Предварительные заявления звучали только из уст постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

Украина требует признать атаки России на энергетическую инфраструктуру геноцидом

Верховная Рада также призвала цивилизованный мир осудить коварные нападения России на объекты энергетической инфраструктуры Украины и признать, что действия страны-агрессорки являются продолжением извечной российской политики по геноциду украинского народа.

Украинский парламент также призвал весь демократический мир усилить меры для окончательного освобождения Европейского континента от энергетической зависимости, спровоцированной Россией.

Добавим, что 23 ноября Владимир Зеленский выступил на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном из-за российской террористической атаки. Президент Украины подчеркнул, что Киев ожидает решительной реакции мира на террор, который осуществляет Россия. Все, кто поддерживают устав ООН должны отреагировать на действия Кремля. Совбез должен защитить украинцев и другие народы, которые страдают от российской агрессии.

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