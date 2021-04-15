"Письма счастья" могут получать не все водители-нарушители: Рада одобрила законопроект за основу
Верховная Рада в четверг, 15 апреля, приняла за основу законопроект № 5058. Он предусматривает, что водителям-нарушителям больше не будут присылать постановление о штрафе, если они оплатят его в течение 15 дней.
Источник:Верховная Рада
Решение поддержали 313 народных избранников. В пояснении к законопроекту говорится, что только в течение 2020 года Департамент патрульной полиции потратил на печать и отправку соответствующих постановлений более 60 миллионов гривен.
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Только за январь 2021 года правоохранители уже потратили на это 4,8 миллиона гривен.
Что предусматривает законопроект
- Так называемое "письмо счастья" водители-нарушители будут получать только в случае, если они не оплатили штраф в течение 15 дней после нарушения правил дорожного движения.
- Если нарушитель оплатил штраф в течение 10 дней, предусмотрена скидка – 50%.
Что происходит сейчас
- По состоянию на апрель 2021 года водителям-нарушителям присылают постановления о штрафе на домашний адрес в любом случае. Это происходит автоматически.
- В то же время большинство водителей платят штраф в течение первых 10 дней, чтобы получить скидку.
- Тогда отправка постановления – это лишь лишние расходы государственных средств.
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