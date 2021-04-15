Верховная Рада в четверг, 15 апреля, приняла за основу законопроект № 5058. Он предусматривает, что водителям-нарушителям больше не будут присылать постановление о штрафе, если они оплатят его в течение 15 дней.

Решение поддержали 313 народных избранников. В пояснении к законопроекту говорится, что только в течение 2020 года Департамент патрульной полиции потратил на печать и отправку соответствующих постановлений более 60 миллионов гривен.

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Только за январь 2021 года правоохранители уже потратили на это 4,8 миллиона гривен.

Что предусматривает законопроект

Так называемое "письмо счастья" водители-нарушители будут получать только в случае, если они не оплатили штраф в течение 15 дней после нарушения правил дорожного движения.

Если нарушитель оплатил штраф в течение 10 дней, предусмотрена скидка – 50%.

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