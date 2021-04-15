"Листи щастя" можуть отримувати не всі водії-порушники: Рада схвалила законопроєкт за основу
Верховна Рада у четвер, 15 квітня, ухвалила за основу законопроєкт № 5058. Він передбачає, що водіям-порушникам більше не надсилатимуть постанову про штраф, якщо вони сплатять його упродовж 15 днів.
Джерело:Верховна Рада
Рішення підтримали 313 народних обранців. У поясненні до законопроєкту мовиться, що лише упродовж 2020 року Департамент патрульної поліції витратив на друк та надсилання відповідних постанов понад 60 мільйонів гривень.
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Лише за січень 2021 року правоохоронці вже витратили на це 4,8 мільйона гривень.
Що передбачає законопроєкт
- Так званий "лист щастя" водії-порушники отримуватимуть лише у випадку, якщо вони не сплатили штраф упродовж 15 днів після порушення правил дорожнього руху.
- Якщо порушник сплатив штраф упродовж 10 днів, передбачена знижка – 50%.
Що відбувається наразі
- Станом на квітень 2021 року водіям-порушникам надсилають постанови про штраф на домашню адресу у будь-якому випадку. Це відбувається автоматично.
- Водночас більшість водіїв сплачують штраф упродовж перших 10 днів, щоб отримати знижку.
- Тоді надсиланням постанови – це лише зайві витрати державних коштів.
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