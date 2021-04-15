Верховна Рада у четвер, 15 квітня, ухвалила за основу законопроєкт № 5058. Він передбачає, що водіям-порушникам більше не надсилатимуть постанову про штраф, якщо вони сплатять його упродовж 15 днів.

Рішення підтримали 313 народних обранців. У поясненні до законопроєкту мовиться, що лише упродовж 2020 року Департамент патрульної поліції витратив на друк та надсилання відповідних постанов понад 60 мільйонів гривень.

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Лише за січень 2021 року правоохоронці вже витратили на це 4,8 мільйона гривень.

Що передбачає законопроєкт

Так званий "лист щастя" водії-порушники отримуватимуть лише у випадку, якщо вони не сплатили штраф упродовж 15 днів після порушення правил дорожнього руху.

Якщо порушник сплатив штраф упродовж 10 днів, передбачена знижка – 50%.

Що відбувається наразі