Документ также предлагает ввести меры по реинтеграции и восстановлению прав ребенка.

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Что меняет законопроект

Отныне дети в Украине смогут получить статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов если он или она:

осиротела или была разлучена с семьей,

лишена крыши,

была вынуждена покинуть свое место жительства.

Кроме того, в документе прописаны меры по реинтеграции и восстановлению прав ребенка:

предоставление льгот,

преимуществ и социальных гарантий, которые необходимы для обеспечения достойных условий жизни,

создание Единого государственного реестра детей, нуждающихся в реинтеграции и восстановлении своих прав, с внесением в него пострадавших через внутреннее перемещение.

Добавим, что в Украине подтвердили гибель 197 детей в результате военных действий. Однако эти данные могут быть значительно выше. Всего из-за войны в Украине пострадали более 548 детей: 197 погибли и более 350 детей получили ранения различной степени тяжести.

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