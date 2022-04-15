Документ також пропонує запровадити заходи з реінтеграції та відновлення прав дитини.
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Що змінює законопроєкт
Відтепер діти в Україні зможуть отримати статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів якщо він чи вона:
- осиротіла чи була розлучена з сім'єю,
- позбавлена даху,
- була змушена покинути своє місце проживання.
Крім того, у документі прописані заходи з реінтеграції та відновлення прав дитини:
- надання пільг,
- переваг та соціальних гарантій, які необхідні для забезпечення гідних умов життя,
- створення Єдиного державного реєстру дітей, які потребують реінтеграції та поновлення своїх прав, із внесенням до нього постраждалих через внутрішнє переміщення.
Додамо, що в Україні підтвердили загибель 197 дітей внаслідок воєнних дій. Однак ці дані можуть бути значно вищі. Загалом через війну в Україні постраждали понад 548 дітей: 197 загинули та понад 350 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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