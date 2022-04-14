Дівчинка намагалася втекти від війни, однак російська армія не дозволила їй це зробити. Тепер Яна лежить у лікарні.
До теми У лікарні померли ще двоє дітей, які постраждали при обстрілі Краматорська
Яні десять. Вона одна з чотирьох дітей, яких я щойно зустрів в українській лікарні. Тиждень тому вона була на вокзалі Краматорська, намагаючись втекти від війни, коли прилетіла ракета,
– розповів Марк Стон.
Унаслідок удару дитина зіткнулася з невимовним горем. Вона втратила обидві ноги та рідну матір. Все це через Росію, яка вбиває та ґвалтує тисячі українців.
До теми дивіться відео про вокзал у Краматорську до та після удару окупантів: