Верховная Рада приняла законопроект №4555, предусматривающий повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции. "За" проголосовали 340 нардепов.

Рада приняла изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" 29 апреля на внеочередном заседании.

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Кому повысят пенсии

ликвидаторам 1 группы инвалидности – с 12 270 гривен до 16 080 гривен;

пенсионерам-ликвидаторам 2 группы инвалидности – с 10 967 гривен до 12 987 гривен;

ликвидаторам 3 группы – с 8 129 гривен до 8 917 гривен.

Обратите внимание! Повышение пенсий будет касаться 39 481 пенсионера.

Кстати, в пояснительной записке закона говорится, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 миллиона гривен на 2021 год (для выплат в июле – декабре). В последующие 2022 и 2023 годы сумма расходов составит 1,158 миллиарда гривен и 1,262 миллиарда гривен соответственно.

Важно! 7 апреля 2021 года Конституционный суд Украины признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. О повышении выплат чернобыльцам правительство говорило еще в декабре 2020 года.