За проект закона №5119 проголосовали 290 нардепов. Он вводит понятие "малые производители пива" и устанавливает неограниченный срок действия лицензии на производство пива, вин, напитков медовых.

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Новый законопроект предусматривает упрощение для производителей

"Также, в связи с тем, что для малых пивоварен нет налоговых льгот на уплату акциза, как в других европейских государствах, общая налоговая нагрузка на 1 литр пива, произведенного на таких небольших пивоварнях значительно выше, чем на предприятиях пивных гигантов", – говорится в пояснительной записке законопроекта.

Поэтому проект закона предусматривает:

отмену аттестации производства для производителей пива, вин, напитков медовых каждые 5 лет;

производителям не нужно будет получать отдельную лицензию на оптовую торговлю для производителя (сейчас ее стоимость – полмиллиона гривен), который получил лицензию на производство таких напитков и производит до 200 тысяч гектолитров в год;

исключение нормы по применению штрафов к субъектам хозяйствования в случае оптовой торговли пивом свыше 3000 гектолитров в год, при наличии лицензии, плата за которую установлена в размере 30 тысяч гривен.

Кстати, Рада также проголосовала за законопроект №5118 об изменениях в статью 215 налогового кодекса Украины относительно установления сниженных ставок акцизного налога на пиво для малых производителей пива. За документ проголосовали 284 нардепа.

Изменения предусматривают изменения акциза:

ставка устанавливается на уровне 1,39 гривны на 1 литр пива. Говорится о дифференциации ставок акциза на пиво в связи с ежегодным объемом производства соответствующих пивоваренных заводов, на пиво, что варят малые пивоваренные заводы с объемом производства до 200 тысяч гектолитров в год и снижение ставок акцизного налога для таких производителей на 50%;

принятие закона приведет к уменьшению поступлений в бюджет в результате уменьшения ставок акцизного налога на пиво для малых производителей в размере 328,3 миллиона гривен ежегодно.

после принятия документа ожидают увеличение поступлений в бюджеты до 215 миллионов гривен в виде акцизного сбора, ЕСВ, НДФЛ и военного сбора путем увеличения количества рабочих мест и увеличение объема производства пива в Украине примерно на 20 миллионов литров.

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