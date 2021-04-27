Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении. Так они окончательно урегулировали процедуру для рассмотрения в судах по делам Майдана.

Народные депутаты 27 апреля приняли во втором чтении законопроект №2164. Его поддержали 258 народных избранников. Заметим, что документ просили поддержать родные Небесной сотни.

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Что предусматривает закон

Он вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие, в частности, основания объявления в розыск подозреваемого или обвиняемого.

Справка. Первое – если местонахождение подозреваемого неизвестно. Второе – если он уклоняется от явки и есть основания полагать, что он в другой стране или на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, в законопроекте говорится и об изменениях к статьям, которые регулируют вопросы ареста во время отсутствия подозреваемого, обвиняемого.

А также в документе прописаны основания специального предварительного расследования и основания специального судебного производства.

Нардепы согласовали поправки

Первая – о том, что специальное досудебное расследование проводится на основании постановления в отношении подозреваемого, который скрывается на временно оккупированной территории, в России; и/или объявлен в международный розыск.

Вторая – о том, что судья отказывает в осуществлении специального предварительного расследования, если не доказано, что подозреваемый скрывается там от органов следствия и суда.

Третья – о том, что судебное разбирательство в отношении преступлений, определенных в статье №2971 КПК, может осуществляться в отношении обвиняемого, кроме несовершеннолетнего, который скрывается в вышеупомянутых местах.

Почему это важно

Как отметила "слуга народа" Юлия Гришина, закон даст возможность заочно осудить, например, чиновников-беглецов режима Януковича, которые причастны к преступлениям на Майдане.

Осудить заочно смогут, в частности, тех, кто скрывается от следствия на временно оккупированных территориях. Для этого не требуется объявления в международный розыск.

"Раньше это было необходимым условием, но Интерпол часто отказывал из-за "признаков политического преследования", – пояснила народный депутат.